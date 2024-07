Inter e Marsiglia trovano la formula: Carboni pronto all’addio

Il Marsiglia di Roberto De Zerbi ha ottime chance di diventare il prossimo club di Valentin Carboni. I dialoghi con l’Inter vanno ormai avanti da settimane e sembra che finalmente tra le parti si sia trovata la quadra per portare a termine l’affare.

A fronte dell’impossibilità dei francesi di poter arrivare ai 40 milioni di euro chiesti dall’Inter per il classe 2005, come riportato dal Corriere dello Sport l’operazione potrebbe andare in porto con la formula del prestito. A questo, verrebbe chiaramente aggiunto un diritto di riscatto che dovrebbe aggirarsi sui 30 milioni, ma soprattutto un controriscatto per i nerazzurri.

Una formula che fa felice il club nerazzurro, il cui obiettivo era quello di poter mantenere il controllo futuro sul cartellino di Carboni. Nei prossimi contatti Inter e Marsiglia cercheranno di trovare l’intesa definitiva per il passaggio dell’attaccante argentino.