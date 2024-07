Scintille di mercato Inter-Juventus: 30 milioni per l’astro francese

Nuovo scontro di mercato in vista tra Inter e Juventus. Come riportato questa mattina da Tuttosport, infatti, potrebbe nascere un interessante derby d’Italia tra le due formazioni per uno dei giovani più interessanti del panorama calcistico francese.

Stiamo parlando di Maghnes Akliouche, ventiduenne trequartista mancino del Monaco che nel corso dell’ultima Ligue 1 ha messo a segno 7 gol e 4 assist in 28 presenze. Sia Juventus che Inter, come confermato in Francia da L’Equipe, gli hanno messo gli occhi addosso e sarebbero pronti ad approfondire eventuali discorsi futuri.

Il vero ostacolo per entrambe le italiane è la valutazione molto alta del Monaco che in questo momento si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro. Il contratto in scadenza tra due anni di Akliouche al momento non genera grandi ansie nei confronti del club francese, ma si sa che nel calciomercato le cose possono cambiare davvero in fretta.