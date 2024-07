Inzaghi stregato dal nuovo acquisto: le ultime da Appiano

Se è vero che tutti e tre i nuovi acquisti hanno subito suscitato un’impressione positiva nell’interno ambiente nerazzurro solamente dopo pochi allenamenti, ce n’è uno in particolare che ha forse stupito tutti più degli altri.

Come raccontato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, infatti, le prime settimane con la maglia dell’Inter di Josep Martinez hanno conquistato davvero tutti, compreso Simone Inzaghi. Il dualismo con Yann Sommer – che il prossimo anno partirà davanti allo spagnolo – non è ancora iniziato, ma lascia ben sperare in vista del futuro.

Dell’ex Genoa stanno colpendo soprattutto due qualità: la capacità di giocare con i piedi che tanto piace al tecnico piacentino, ma anche la personalità a livello mentale mostrata dal classe 1998 in questi primi giorni di ritiro nerazzurro.