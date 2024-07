Berardi offerto all’Inter: ECCO la risposta all’attaccante

Tornano ad incrociarsi le strade di Domenico Berardi e dell’Inter. L’esterno del Sassuolo, ancora alle prese con il recupero dal brutto infortunio al tendine d’Achille che lo ha costretto a saltare gli scorsi Europei, può cambiare aria in estate dopo la retrocessione in Serie B dei neroverdi.

Le sue condizioni non agevolano in questo momento alcuna trattativa, ma è chiaro che qualcosa dovrebbe muoversi da qui alla scadenza della finestra di mercato. Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, ad esempio, Berardi è stato offerto pure all’Inter.

Il club nerazzurro ha certamente valutato il profilo dell’attaccante, ritenendolo però non idoneo al proprio sistema di gioco. Un esterno puro come Berardi potrebbe riscontrare difficoltà nel 3-5-2 di Simone Inzaghi: meglio dunque puntare su un fantasista come Gudmundsson, oppure sulla qualità di Depay qualora la trattativa dovesse riaprirsi.