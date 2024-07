L’Inter cambia idea: deciso il futuro di Valentin Carboni

Cambia improvvisamente il futuro di Valentin Carboni. L’attaccante argentino, da giorni corteggiato dal Marsiglia di Roberto De Zerbi, non verrà ceduto dall’Inter a titolo definitivo. Questo perché ad oggi non si sono registrate offerte da 35 milioni di euro, cifra minima chiesta dai nerazzurri per lasciarlo partire.

Allo stesso tempo, come riferito da La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro non ha alcuna intenzione di frenare la crescita del classe 2005 ed è disposto ad accettare un nuovo prestito. Lo stesso Marsiglia sarebbe interessato ad avere Valentin Carboni anche con questa formula, in assenza di altri accordi. Per l’attaccante, dopo l’esperienza al Monza della passata stagione, si tratterebbe di un passo in avanti.

La questione, dunque, verrebbe spostata al prossimo anno quando l’Inter dovrà decidere se puntare una volta per tutte sul suo talento, oppure se optare comunque per la cessione qualora il costo del suo cartellino si alzasse ancora.