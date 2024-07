Depay gratis all’Inter: fissata la nuova data

Le strade del mercato da qui ai prossimi giorni potrebbero portare l’Inter a valutare seriamente per il proprio attacco un altro innesto a parametro zero. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport, infatti, Valentin Carboni dovrebbe lasciare il club nerazzurro solamente in prestito secco, in assenze di offerte da 35 milioni di euro.

Senza maxi incasso, potrebbe dunque tornare di moda il nome di Memphis Depay. Nei giorni scorsi l’attaccante, che poche settimane fa ha risolto il suo contratto con l’Atletico Madrid, è stato proposto all’Inter. Un primo contatto poco fortunato a causa della richiesta da 5 milioni netti a stagione formulata dai suoi agenti ai dirigenti nerazzurri.

La pista, che al momento rimane fredda, potrebbe però scaldarsi nel giro di due settimane qualora l’Inter dovesse riuscire a fare spazio in avanti avendo a disposizione poco budget da investire in entrata. A quel punto la candidatura di Depay potrebbe sorpassare quella che adesso appare decisamente più forte di Gudmundsson, ma che inizia a complicarsi inesorabilmente.