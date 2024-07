Disastro Juve: Vlahovic pesa a bilancio quanto tutto l’attacco dell’Inter

A distanza di oltre due anni dall’approdo a Torino, in casa Juventus si fa sentire eccome il maxi investimento legato a Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, prelevato dai bianconeri nel gennaio 2022 per un costo complessivo da circa 90 milioni di euro (70 come parte fissa versata alla Fiorentina, più 10 di bonus e altri 10 di commissioni), anno dopo anno è diventato sempre più un problema per i conti del club.

Vlahovic, infatti, aveva siglato un contratto molto particolare con la Juventus da 7 milioni di euro iniziali a crescere, sino agli attuali 12 che guadagnerà da questa stagione per un totale di 22 milioni lordi. Come spiegato da Calcio&Finanza, considerata la quota di ammortamento da 19 milioni, il costo che il club bianconero dovrà sostenere per l’ex centravanti viola per la stagione 2024/25 ammonterà ad oltre 41 milioni di euro.

Una cifra esorbitante se pensiamo ad esempio a tutto il reparto avanzato dell’Inter. Vlahovic, infatti, peserà a bilancio sul prossimo esercizio finanziario della Juventus esattamente quanto tutto l’attacco nerazzurro. Tenuto conto delle cifre di ammortamento di Lautaro Martinez, Thuram, Arnautovic e Taremi e dei rispettivi ingaggi lordi (compreso ultimo rinnovo di Lautaro), la quota complessiva raggiunge i 41,9 milioni a bilancio.

A questa cifra andranno eventualmente aggiunte le commissioni a bilancio di Taremi, attualmente sconosciute. In ogni caso, la cifra finale dell’intero reparto non si allontanerebbe troppo dalla spesa che la Juventus dovrà sostenere la prossima stagione per un solo attaccante.