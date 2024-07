Dove vedere tutte le amichevoli dell’Inter: annuncio ufficiale

Dopo le prime due amichevoli già disputate dall’Inter ad Appiano Gentile, rispettivamente contro Lugano (HIGHLIGHTS INTER-LUGANO 3-2) e Pergolettese (HIGHLIGHTS INTER-PERGOLETTESE 2-1), la squadra di Simone Inzaghi comincia a fare sul serio con test di un livello ancora superiore. Il prossimo sabato 27 luglio, infatti, la formazione nerazzurra – che quest’oggi ha ritrovato i Nazionali Italiani in ritiro – sarà di scena a Cesena per il match contro il Las Palmas.

Amichevole che, insieme a tutti gli altri impegni di questo pre-campionato dell’Inter, sarà visibile su Dazn. La nota emittente ha infatti acquisito i diritti per trasmettere tutte le amichevoli estive dei nerazzurri come confermato dalla nota diffusa dal club: “Tutti gli incontri amichevoli in programma tra fine luglio e agosto saranno trasmessi in diretta esclusiva su DAZN”.

Questo il programma di tutte le amichevoli estive dell’Inter 2024: