Nuovo stadio Inter in TRE anni: ecco il comunicato UFFICIALE

Dopo la proposta presentata lo scorso giugno da WeBuild, in merito alla ristrutturazione di San Siro, è atteso il riscontro da parte di Inter e Milan che stanno valutando attentamente tutte le opzioni nelle proprie mani. I due club nei mesi scorsi hanno portato avanti delle discussioni coi comuni di Rozzano e San Donato per costruire da zero uno stadio di proprietà, anche se l’ipotesi di rimanere a San Siro tornata in auge di recente non è assolutamente da scartare.

Una novità in tal senso è arrivata da un comunicato ufficiale di WeBuild che ha diffuso ulteriori dettagli sulle tempistiche dei che potrebbero riguardare San Siro: “Il Gruppo Webuild ha presentato un progetto di riqualificazione dello stadio che punta a preservare questa icona dello sport in linea con quanto già fatto nelle grandi arene sportive europee. Il progetto di Webuild prevede interventi sulla struttura esistente in nome della modernità e della sostenibilità dell’impianto. Secondo la proposta presentata, su cui sono in corso le opportune interlocuzioni con i soggetti interessati, i lavori potrebbero durare tre anni nel corso dei quali la struttura continuerebbe a funzionare. Il principio del progetto è lo stesso che ha ispirato gli interventi di riqualificazione degli altri grandi stadi europei con l’obiettivo di proteggerli e valorizzarli in quanto veri patrimoni storici e culturali non solo per gli amanti del calcio, ma per tutti”.