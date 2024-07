Pedullà su addio di Correa: “Non solo Italia, ecco dove ha mercato”

Dopo un buon feeling mostrato con Taremi alla prima amichevole della stagione contro il Lugano, Joaquin Correa ha decisamente mosso un nuovo passo indietro in occasione del secondo test dell’Inter contro la Pergolettese. Troppi errori commessi per un calciatore del suo calibro di fronte ad una squadra di terza divisione e fisicamente non troppo distante dai nerazzurri.

L’attuale impiego di Correa ovviamente è dovuto all’assenza di altri attaccanti in organico: tra due giorni si rivedrà ad Appiano Gentile prima Arnautovic, il 3 agosto Thuram e solamente il 7 agosto anche capitan Lautaro Martinez. Il Tucu rimane dunque sul mercato in attesa di offerte convincenti che lo possano portare via da Milano a titolo definitivo.

A tal proposito, il giornalista Alfredo Pedullà ha riportato gli ultimi aggiornamenti sui club davvero interessati a Correa: “Ha mercato in Turchia e in Arabia. Potrebbe essere una soluzione italiana degli ultimi giorni di mercato, ma non escludo che si possa smuovere qualcosa prima. Parliamo di attaccante che per l’Inter è di più, il ciclo si è chiuso e vediamo se con l’apertura recente del mercato arabo ci sarà spazio anche per Correa”.