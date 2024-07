Il Chelsea scarica Casadei: pronto il ritorno in Italia

A due anni di distanza, Cesare Casadei potrebbe tornare in Italia. L’ex centrocampista dell’Inter, ceduto al Chelsea nell’estate 2022 per un’operazione da 15 milioni di euro più 5 di bonus, non sembra rientrare nei piani del club londinese e potrebbe salutare la Premier League.

Nonostante le grandi premesse, la sua avventura al Chelsea non è andata secondo le aspettative. A parte i due prestiti positivi prima al Reading e poi al Leicester, il classe 2003 non ha mai davvero convinto i Blues, sia quando è stato inizialmente utilizzato nella formazione U21, ma anche nella seconda parte dell’ultima stagione con la prima squadra.

Stando a quanto riportato da Il Secolo XIX, ad assecondare il desiderio di Casadei di tornare in Italia per rilanciarsi potrebbe essere il Genoa. Il Grifone è tentato dall’idea di puntare su uno dei migliori giovani in prospettiva del calcio italiano, anche se reduce da un biennio altalenante. Oltre ai rossoblù, va registrata anche la concorrenza di Torino e Fiorentina.