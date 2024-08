Inter, ecco Tomas Palacios: accordo raggiunto tra i club

Dopo averlo inseguito per settimane, l‘Inter sta per definire l’acquisto del famoso ‘Mister X’ per la difesa. L’identikit finale è ricaduto sul nome di Tomas Palacios, centrale argentino classe 2003 di proprietà del Tallares. Il difensore, attualmente in prestito all’Independiente Rivadavia, si è avvicinato nelle ultime ore al club nerazzurro.

Come riportato da Sky Sport, i due club argentini hanno finalmente trovato un’intesa per sbloccare la cessione del ragazzo. Come risaputo, infatti, l’Independiente Rivadavia vanta un’opzione da 2 milioni di euro per l’acquisto del 50% del cartellino di Palacios. Una clausola che ha impedito sino a questo momento l’affare tra il Tallares e l’Inter.

I due club argentini, che si sono scontrati nell’ultimo turno di campionato, hanno finalmente raggiunto un accordo che consentirà ai nerazzurri nelle prossime ore di definire l’acquisto del difensore. Sarà l’Independiente Rivadavia a trattare la cessione del calciatore dopo aver riscattato metà del cartellino, con l’incasso che verrà diviso al 50% con il Tallares. Probabile che all’interno dell’operazione venga inserita anche una percentuale sulla futura rivendita.