CdS – Inter, il futuro di Eriksen è sempre più in bilico. Le ipotesi di scambio con i top club: spunta un nome nuovo

Il futuro di Christian Eriksen è ancora un mistero, ma probabilmente sarà lontano dall’Inter. In vista della sessione di mercato di gennaio, Antonio Conte chiederà un centrocampista di qualità e quantità e la cessione del danese potrebbe finanziare l’operazione. Ormai ai margini del progetto del tecnico leccese, sono in piedi diverse ipotesi che coinvolgono alcuni top club europei.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ipotesi più probabile è quella di uno scambio e in questo senso spunta un nome nuovo per l’Inter: Ander Herrera. Il centrocampista del Manchester United percepisce però uno stipendio molto alto e non sarà un’operazione facile. Oltre a lui ci sono sempre i soliti nomi di Paredes del Psg, Xhaka dell’Arsenal e de Paul. Per quest’ultimo l’Udinese chiede circa 35 milioni di euro, ma Marotta potrebbe inserire delle contropartite per abbassare la richiesta. Sarà una sessione di mercato movimentata per Eriksen, che si allontana sempre più da Milano.

