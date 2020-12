Alla ricerca della solidità a centrocampo: Conte si affida a Brozovic in attesa di Sensi e del mercato

Marcelo Brozovic ha riportato in parte solidità al centrocampo dell’Inter. Se gioca con la giusta grinta, ad Appiano il croato è considerato un top player.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Conte si aspetta tanto da lui: pretende che Brozovic cresca in fase di riconquista dei palloni, visto che in fase di possesso dà già garanzie, e i segnali arrivati in Germania sono incoraggianti.

Conte si affiderà a lui in attesa del recupero totale di Sensi e del mercato: a gennaio è probabile arrivi un centrocampista, magari in uno scambio di prestiti con Eriksen.

