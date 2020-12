Cassano: “Giroud all’Inter? Lasciare il Chelsea per fare panchina non ha senso. Conte fa sempre…”

Antonio Cassano, nella diretta Twitch di ieri sulla Bobo Tv, ha parlato dell’attacco dell’Inter e dell’ipotesi Giroud per la finestra invernale di mercato.

Ecco le sue parole riportate da Tuttosport: “Quando non ci sono più le coppe con Conte giocano sempre i soliti. Se stanno bene tutti al 100% con Conte giocano sempre gli stessi: Lukaku e Lautaro, Sanchez già fa fatica, ogni tanto lo mette. L’Inter dovrebbe prendere un giocatore che accetta di fare panchina. Giroud? Ha fatto una scelta di vita, con la famiglia vuole rimanere a Londra. Cambiare per giocare come al Chelsea non ha senso”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<