Verso Inter-Bologna, Mihajlovic cerca il tris a San Siro. Le ultime sulla formazione degli emiliani

Domani l’Inter torna in campo contro il Bologna e Antonio Conte cercherà i tre punti per non perdere di vista la testa della classifica. Sarà un avversario ostico per i nerazzurri, che negli ultimi due precedenti a San Siro hanno subito solo sconfitte contro la formazione di Sinisa Mihajlovic. Il tecnico serbo ha conquistato 3 punti nel febbraio del 2019 e nel luglio del 2020 e domani sarà una gara a viso aperto.

Secondo quanto rivelato da Tuttosport, Sinisa sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione e potrebbe optare per un 3-4-1-2. In attacco spazio all’ex Palacio affiancato da Barrow, con Soriano a supporto. In allenamento è stato provato l’altro ex della gara Medel sulla linea dei difensori, con De Silvestri e Hickey sulle fasce. Ricordandovi che Inter-Bologna sarà visibile live e in esclusiva su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento.

Ecco quindi le possibili scelte di Mihajlovic in vista di Inter-Bologna:

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Medel, Danilo, Tomiyasu; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Hickey; Soriano; Barrow, Palacio. All. Mihajlovic.

