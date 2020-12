CdS – Per Eriksen resta viva l’ipotesi Premier League. L’Inter sogna lo scambio con van de Beek: il punto

L’Inter pensa al mercato e ci sono diverse situazioni da risolvere, sia in entrata che in uscita. Al centro dei movimenti del club di Suning c’è il caso Eriksen, ormai fuori dal progetto di Conte e con le valige in mano da diverse settimane. Per lui resta calda la pista Psg, soprattutto se Pochettino, come sembra, dovesse essere il prossimo allenatore. Rimangono aperte però anche le ipotesi Premier League, perché il danese lì ha lasciato un segno indelebile e i club interessati non mancano.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il sogno dell’Inter è quello di uno scambio alla pari con van de Beek. Il centrocampista olandese è costato 40 milioni di euro al Manchester United e per questo resta una trattativa estremamente difficile. Conte lo abbraccerebbe molto volentieri e sarebbe il preferito alle alternative Xhaka e Ceballos. Uno scambio con l’Arsenal, però, sarebbe più semplice, poiché quella dell’olandese al momento è pista da ‘fantacalcio’, come sottolinea il quotidiano romano.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<