Mercato – L’Inter attende il nuovo confronto Atalanta-Gomez. ‘Fantasiose’ le ipotesi per uno scambio

Non ha alcuna intenzione di nascondersi l’Inter in merito al caso Gomez che tanto sta facendo discutere. A giorni andrà in scena il faccia a faccia decisivo tra il Papu e l’Atalanta, nel corso del quale le parti prenderanno una scelta definitiva. Ad oggi, ad ogni modo, risulta difficile pensare che la frattura che si è creata sia con Gasperini che con la società possa ricomporsi. Per questo l’agente dell’argentino sta cercando di spingere la famiglia Percassi per lasciare andare il calciatore già nel prossimo mercato di gennaio a costo zero.

Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport nell’edizione di questa mattina, l’Atalanta non ha alcuna intenzione di regalare Gomez nella prossima finestra ed ha fissato una valutazione pari a 10 milioni di euro. L’Inter, che per sua ammissione sarebbe pronta a sfruttare l’occasione solamente a costo zero e senza rovinare il rapporto d’amicizia con la proprietà bergamasca, avrebbe eventualmente da offrire in cambio uno tra Vecino e Nainggolan. Ma un’operazione così complessa in questo momento è stata definita dal quotidiano sportivo romano più ‘fantasiosa’ che realistica.

