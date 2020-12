CorSera – Raiola spaventa il Milan. Per Donnarumma offerte importanti di Inter e Juventus

L’Inter ora ha gli occhi puntati sul mercato e Antonio Conte aspetta dei rinforzi in vista di gennaio. Nell’incontro di domani con la dirigenza sarà questo il tema centrale e Marotta è al lavoro per accontentare le richieste del tecnico nerazzurro. Una situazione da risolvere è quella relativa all’erede di Handanovic, che in questa stagione sta dando segnali di calo per quanto riguarda il rendimento.

Oltre a Juan Musso, che piace al club di Suning, il Corriere della Sera rivela una pista a sorpresa per l’Inter. Secondo il quotidiano, infatti, Mino Raiola avrebbe avvisato il Milan di proposte importanti per Gigi Donnarumma provenienti dai nerazzurri e dalla Juventus. I rossoneri sono in trattativa di rinnovo con il proprio portiere e hanno offerto un contratto da 7 milioni di euro a stagione. Quella dell’agente, quindi, potrebbe essere una provocazione per trarre il massimo dall’operazione.

