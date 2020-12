Casting quarta punta, Conte non molla Pavoletti. Per l’Inter doppia concorrenza da Torino

Leonardo Pavoletti è uno dei nomi sul taccuino della dirigenza nerazzurra in vista dell’imminente finestra invernale di calciomercato. Antonio Conte è alla ricerca di una quarta punta per la sua Inter, l’attaccante del Cagliari potrebbe sbarcare a Milano in una trattativa che vedrebbe coinvolto Radja Nainggolan.

Ma la dirigenza nerazzurra non è l’unica sulle tracce del bomber rossoblu. Come riportato dal Corriere dello Sport anche la Juventus starebbe pensando a Pavoletti nell’operazione in sinergia con il Cagliari per Reynolds.

Secondo Tuttosport l’Inter deve fare i conti anche con la concorrenza del Torino. Cairo vuole affiancarlo a Belotti, nei prossimi giorni la dirigenza granata potrebbe tentare l’assalto.

