Mercato – L’Inter valuta la permanenza di Vecino. Novità su Perisic: possibile conferma fino a giugno

Sta per trovare la migliore forma Matias Vecino dopo l’intervento al menisco cui si era sottoposto lo scorso luglio. Da oltre cinque mesi il centrocampista uruguagio non è più a disposizione, ma da qualche settimana – dopo aver completato un percorso di riabilitazione a Barcellona – ha ripreso a correre sui campi di Appiano Gentile. L’impressione è che dal prossimo gennaio il calciatore potrà tornare pian piano a disposizione. E, nonostante le numerose voci di mercato sul suo conto negli ultimi mesi, non si esclude che possa rimanere all’Inter.

Secondo quanto scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, la sua fisicità in mezzo al campo potrebbe tornare utile ad Antonio Conte, soprattutto in alternativa a Gagliardini. Ma non solo Vecino, perché anche Ivan Perisic sembra essere destinato a restare fino al termine della stagione. Ultimamente Conte gli ha riservato meno spazio a causa dello scarso momento di forma che sta vivendo l’esterno croato. Anche l’esperimento del 3-4-3 non sembra aver aiutato il calciatore nel match contro il Verona in un ruolo più familiare. Nonostante tutto, in assenza di proposte allettanti, l’ex Bayern Monaco dovrebbe restare.

