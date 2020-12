GdS – Su Pinamonti piomba il Benevento. Decisiva la volontà dell’Inter per il suo futuro: le ultime

Il futuro di Pinaomonti resta un tabù. In vista della prossima finestra di mercato, il suo nome è stato accostato a diverse squadra e per l’Inter potrebbe essere una pedina di scambio. Da giorni, infatti, si parla dello scambio con Gervinho, essendo l’ivoriano in cima alla lista di Marotta per la quarta quarta punta da regalare ad Antonio Conte.

Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, sull’attaccante azzurro ci sarebbe anche il Benevento. Pippo Inzaghi lo considera un calciatore valido e di prospettiva, su cui magari costruire un progetto. Il centravanti trentino classe ’99 è al momento l’alternativa più concreta agli obiettivi Cornelius e Lasagna, ma si dovranno capire le volontà dell’Inter.

