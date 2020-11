Erisken via a gennaio? Zhang non fa sconti: niente prestito. Il precedente di Nainggolan

Christian Eriksen potrebbe lasciare l’Inter nella finestra invernale di mercato ma la dirigenza nerazzurra non è disposta a fare sconti.

Come riportato infatti da La Gazzetta dello Sport, Steven Zhang ha detto chiaramente a Marotta e Ausilio che non intende cedere i suoi giocatori a titolo temporaneo. Una presa di posizione quella del presidente nerazzurro già optata per il mercato estivo.

Il precedente di Nainggolan con il Cagliari è un chiaro esempio. Se qualcuno vorrà Erisken, Psg su tutti, dovrà mettere mano al portafoglio e comprarlo a titolo definitivo.

