In Spagna si teme l’Inter. Marca avvisa il Real: “L’avversario peggiore nel momento migliore”

In pochi potevano immaginarlo alla vigilia ma Real Madrid e Inter, le due super favorite del girone B di Champions League, domani si giocheranno una gran fetta di qualificazione nel match valido per la terza giornata.

Complice un avvio deludente, Zidane e Conte non possono più fallire e questo sicuramente rende ancora più avvincente la sfida. E in Spagna si teme la forza della squadra nerazzurra. Come titola in prima pagina Marca quest’oggi, il Real Madrid dovrà vedersela con “L’avversario peggiore nel momento migliore”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<