GdS – Che fine ha fatto il vero Lautaro? In calo netto dal post lockdown: i numeri parlano chiaro. E senza Lukaku…

Un’Inter troppo sprecona quella vista in quest’avvio di stagione. Nessuno escluso ma sul banco degli imputati per primo ci finisce Lautaro Martinez.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Toro contro lo Shakhtar ha fallito a porta vuota una rete che avrebbe potuto svoltare il percorso europeo dei nerazzurri. L’occasione di riscattarsi con il Parma e di caricarsi l’Inter sulle spalle, complice anche l’assenza di Lukaku, non è stata colta al balzo. Anzi, Lautaro ha tradito tutti.

Lautaro sembra essere in una preoccupante fase di involuzione, non segna dal 4 ottobre. 418 minuti in campo senza gol, non gli era mai capitato. Neppure nella pausa di stop dopo il lockdwn. Non si può non far riferimento solo alle voci di mercato che l’hanno coinvolto e neppure al contratto con l’Inter, Lautaro non è quel giocatore determinato e cattivo, in senso buono, ammirato per gran parte in Italia.

