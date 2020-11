Infortunio Lukaku, l’Inter mette pressione al Belgio. Ma il pallino è in mano al ct Martinez

Romelu Lukaku salterà la sfida di Champions League contro il Real Madrid ma il numero 9 dell’Inter resta in forte dubbio anche per la partita di campionato contro l’Atalanta, in programma domenica.

Come riportato da Tuttosport la dirigenza nerazzurra vuole scongiurare un’eventuale convocazione in nazionale dove Lukaku sarebbe atteso da tre match, per permettere al giocatore di recuperare al meglio durante la sosta. L’Inter infatti è pronta a mettere pressione alla Federcalcio belga e al ct Roberto Martinez ma, essendo date ufficiali, il pallino è in mano alla Nazionale..

