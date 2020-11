Inter-Parma, giustizia è fatta: Rizzoli ferma Piccinini e Maresca. Ripartenza dalla B?

Marco Piccinini, l’arbitro di Inter-Parma finito nel ciclone delle polemiche per il mancato rigore su Perisic non assegnato in favore dei nerazzurri, sarà fermato dai vertici arbitrali.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, rischia anche l’addetto Var Fabio Maresca. Complice la pausa per la Nazionale, i due arbitri potrebbero tornare in campo ragionevolmente per la fine dell’anno. E non è escluso che il rientro possa passare dal campionato cadetto.

