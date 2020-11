Real Madrid-Inter, Conte recupera Skriniar. Oggi si decide per Sanchez, Lukaku out

Cresce l’attesa in vista della partitissima di Champions League in programma domani contro il Real Madrid. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Conte potrebbe recuperare due pedine fondamentali.

Milan Skriniar siederà con ogni probabilità in panchina mentre per Sanchez si deciderà stamattina dopo la rifinitura. Le sensazioni sono positive e il Niño Maravilla potrebbe far parte della spedizione nerazzurra. Non ci sarà Lukaku che non si è allenato ieri e rimane a forte rischio anche per la sfida di domenica contro l’Atalanta.