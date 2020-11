Real Madrid ma non solo, Lukaku salta anche l’Atalanta? Ieri non si è allenato in gruppo

Non solo Real Madrid, Conte e l’Inter rischiano di dover fare a meno di Lukaku anche in vista della prossima sfida di campionato contro l’Atalanta, in programma nel prossimo weekend.

Come infatti riportato da La Gazzetta dello Sport, il numero 9 dell’Inter non si è allenato ieri e rimane a forte rischio per la trasferta di Bergamo. Da capire anche quale sarà la scelta finale del ct Martinez e se il nome di Lukaku comparirà nella lista dei convocati.

