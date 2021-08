Inter, quasi fatta per Correa, la Lazio sta cedendo: summit in corso

Inzaghi pronto a riabbracciare il proprio pupillo

Finalmente, dopo settimane di corteggiamento e trattative serrate, Joaquin Correa è ad un passo dal vestire nerazzurro. Come riportato da La Gazzetta dello Sport , l'affare che porterà l'attaccante biancoceleste all'Inter è in dirittura d'arrivo.

Lucci, agente del calciatore, è infatti riuscito a mediare tra i due club, che non si parlano, abbassando le pretese di Lotito da 35 a 31 milioni di euro, a fronte di un offerta nerazzurra di 30. La differenza è quindi ormai minima ed è in corso un summit tra Lucci e Marotta per elaborare la risposta dell'Inter e chiudere definitivamente l'operazione. L'intento infatti è quello di mettere a disposizione di Inzaghi il suo pupillo già per la prossima partita di campionato contro il Verona.