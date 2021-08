Dal summit per Correa all’infortunio di Thuram: le notizie più importanti di oggi

Non solo mercato in questo 24 agosto

Pietro Magnani

Il mercato si infiamma ed entra nel vivo, con l'Inter ancora a caccia di un attaccante per sopperire all'addio di Lukaku e completare la rosa di Simone Inzaghi. La bagarre tra Belotti e Correa non è però l'unico argomento clou di questo 24 agosto nerazzurro

CORREA - La trattativa per Correa sembrava destinata ad arenarsi, con le richieste di Lotito che non si schiodavano dai 35 milioni richiesti e l'Inter ferma sulla propria offerta di 30. Lucci però, agente dell'attaccante, si è rimboccato le maniche facendo da mediatore tra le due società, che non si parlano, e ha compiuto il miracolo: la Lazio ha abbassato le proprie pretese, scendendo a 31 milioni. In corso proprio in questi minuti una call tra Marotta e Lucci per limare gli ultimi dettagli, ma pare ormai solo questione di ore: Correa sarà nerazzurro. Per lui pronto un contratto da 3,5 milioni a stagione.

THURAM - Brutta tegola invece per Marcus Thuram, fino a qualche giorno fa il rinforzo più accreditato per l'attacco dell'Inter. Il figlio d'arte infatti, infortunatosi dopo soli 19 minuti di gioco nella partita tra il Gladbach ed il Bayer Leverkusen, ha riportato un problema molto più grave del previsto. Per Thuram non una semplice lesione del legamento collaterale del ginocchio, ma una vera e propria rottura, che lo terrà lontano dal campo per diversi mesi, minimo 2, come riferito dallo stesso club tedesco. Una battuta d'arresto dolorosa per una carriera che si apprestava a decollare definitivamente.

PINAMONTI - Tutto fatto per il trasferimento di Andrea Pinamonti all'Empoli in prestito. Il giovane attaccante prodotto del vivaio nerazzurro, difficilmente avrebbe trovato spazio in prima squadra in questa stagione, perciò è stato mandato a farsi ulteriormente le ossa. Per lui domani le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà per questa stagione al club toscano. L'Empoli pagherà circa un milione dello stipendio percepito dal calciatore (2,2 milioni totali), il resto verrà saldato ancora dall'Inter.