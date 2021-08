Mercato – É praticamente fatta per Correa: tutti i dettagli e le cifre dell’affare

Finalmente sbloccata la trattativa per il secondo rinforzo in attacco, ma potrebbe non essere l'ultimo

Alessio Murgida

É fumata bianca in casa Inter. Dopo giorni - e notti - di intense trattative di mercato, Joaquin Correa è a un passo dal diventare un nuovo giocatore nerazzurro ma non sono ancora state prenotate le visite mediche. La sua presenza nella partita del prossimo venerdì sera contro il Verona, quindi, diventa molto difficile. Ma poco importa, perché mister Inzaghi potrà finalmente riabbracciare il suo fedelissimo Tucu.

Tutte le testate sportive più importanti sono d'accordo sull'acquisto di Correa con la formula del prestito con obbligo di riscatto: le cifre dell'affare dovrebbero aggirarsi sui 30 milioni di euro più uno di bonus. Sulle condizioni dell'obbligo di riscatto, dagli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio riporta che il riscatto automatico scatterà al primo punto dell'Inter in campionato nel 2022. Per l'argentino è già pronto un contratto quadriennale da 3,5 milioni di euro annui più bonus. L'arrivo dell'ormai ex Lazio non esclude però l'eventuale acquisto del Gallo Belotti: l'accordo con il Torino era stato già trovato e, in questo senso, si potrebbe lavorare per modificare le formule visto l'acquisizione di Correa.