Social – Vidal suona la carica: “Non smetterò mai di lottare per i miei sogni”

Il cileno sembra essersi completamente ritrovato

Un nuovo Arturo Vidal. É quello che pare stia cominciando a essere il centrocampista nerazzurro. Dopo lo splendido esordio in campionato contro il Genoa (con gol e assist da subentrato), il cileno è più motivato che mai, e praticamente ogni giorno manda dei messaggi fortemente motivazionali e positivi verso se stesso e l'ambiente Inter. Prima dell'inizio della stagione, Vidal ha spazzato via le voci di mercato con un lungo messaggio sui social in cui si diceva pronto per iniziare una "nuova" avventura all'Inter. Un vero e proprio grido di battaglia.