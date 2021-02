Dalla Spagna – L’Inter piomba su Fekir del Betis: pronta a offrire Sensi in cambio

Nome a sorpresa per quanto riguarda il mercato dell’Inter. Dalla Spagna fanno sapere infatti che il club nerazzurro sarebbe pronto ad inserirsi nella corsa a Nabil Fekir, forte ed estroso fantasista in uscita dal Betis Siviglia. Come riportato da EstadioDeportivo, il club verdiblanco avrebbe infatti bisogno di far cassa e mettere una plusvalenza a bilancio, per cercare di rendere meno pesanti le dure conseguenze economiche provocate dalla pandemia.

Sul calciatore fino a questo momento sono arrivati sondaggi in Liga da parte di Valencia e Atletico Madrid, ma anche proposte interessanti come quella del Napoli, senza considerare le numerose offerte arrivate da Cina e Qatar. Stando alle ultime, però, i due club in pole per Fekir sarebbero Real Madrid e Inter. I blancos avrebbero prima bisogno di cedere Isco per poi tentare l’assalto al francese, anche se risulta difficile arrivare ai 35 milioni di euro del valore del cartellino.

Un’operazione che invece potrebbe rivelarsi più agevole per l’Inter, la quale sarebbe disposta ad imbastire uno scambio quasi alla pari mettendo sul piatto il nome di Stefano Sensi. Sebbene la dirigenza del Betis voglia soprattutto monetizzare per intero la cessione di Fekir, ci sono tra i due club margini interessanti per trattare. E per arrivare alla valutazione finale che gli spagnoli fanno del calciatore, la società interista potrebbe limare la differenza tra i due cartellini aggiungendo 7 milioni di euro.

L’ANNUNCIO: “VANHEUSDEN TORNERA’ ALL’INTER!” >>>