GdS – Inter, Vidal ancora ai box. Ma dovrebbe fare in tempo per il derby

Come già annunciato da Antonio Conte nella conferenza stampa di ieri alla vigilia di Inter-Lazio, la sua squadra anche questa sera dovrà fare a meno di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno non ha ancora smaltito il trauma contusivo al ginocchio sinistro rimediato la scorsa settimana contro la Fiorentina. Nell’ultima settimana l’ex Barcellona non ha difatti svolto neanche una seduta insieme al gruppo, ma ha lavorato tutti i giorni su piano di recupero personalizzato con sedute individuali.

Nonostante il pessimismo nelle parole del tecnico leccese, secondo quanto scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport in vista del derby contro il Milan di domenica prossima Vidal dovrebbe fare in tempo per recuperare e rientrare nell’elenco dei convocati. Questa sera, intanto, pare che Christian Eriksen sarà ancora una volta il prescelto da Conte per prendere il suo posto a centrocampo dal primo minuto, favorito su Roberto Gagliardini.

