Spezia-Milan, Maggiore: “Continuo a essere simpatizzante dell’Inter, ricordo ancora il Triplete”

L’uomo di serata è lui, si chiama Giulio Maggiore ed è un calciatore dello Spezia, autore del gol del vantaggio nella vittoria (2-0 il risultato finale) dei liguri contro il Milan: e di lui abbiamo già raccontato della sua fede interista – ora si dichiara semplicemente simpatizzante – e dell’aneddoto che lo vide indossare l’accappatoio nerazzurro in spogliatoio ai tempi delle giovanili del Milan.

Oggi il centrocampista spezzino è stato intervistato ai microfoni di DAZN dopo il fischio finale della gara del Picco, dove, tra le altre cose, gli è stata ricordata proprio anche la sua simpatia verso i colori dell’Inter. E Maggiore, con onestà, non si è tirato indietro: “Continuo a essere simpatizzante, ricordo il Triplete – ha dichiarato – Questa vittoria è importante per noi, vedremo se lo sarà domani anche per l’Inter”.

INTER, RINNOVI DI CONTRATTO IN ARRIVO: ECCO NOMI E CIFRE >>>