GdS – Inter, si cerca nuovamente la quarta punta: la pista Gervinho è legata a Pinamonti

Uno degli obiettivi del prossimo mercato dell’Inter sarà indubbiamente l’acquisto di una quarta punta che possa far rifiatare specialmente Romelu Lukaku, ma anche Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il profilo ideale sarebbe rappresentato da Gervinho, ma la pista non è delle più agevoli.

Per far sì che l’ivoriano del Parma – ex Roma – possa approdare ad Appiano Gentile, infatti, Andrea Pinamonti deve fare le valigie e lasciare nuovamente i nerazzurri. Finora, però, non vi sono sviluppi in tal senso: l’attaccante cresciuto nel vivaio dei meneghini non è quasi mai stato utilizzato da Conte e non ha pretendenti all’orizzonte.

