Un nuovo attaccante per Conte. Kean ma non solo: ritorno di fiamma per Giroud e Gomez

A Conte serve un vice Lukaku in vista della prossima stagione

Kean, ma non solo: la dirigenza dell'Inter monitora anche altri profili sul mercato per rafforzare il reparto offensivo di Conte in vista della prossima stagione. Come riportato da Tuttosport, il club nerazzurro è sempre interessato a Oliver Giroud: l'attaccante francese a fine stagione lascerà il Chelsea e potrebbe sbarcare a Milano come vice-Lukaku.