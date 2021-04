Difesa, centrocampo e attacco: tutti gli obiettivi di mercato per un’Inter da Champions

Dai baby Vanheusden e Pirola agli esperti Gomez e Giroud: tutti i nomi seguiti dalla dirigenza nerazzurra

Raffaele Caruso

COLPI PER CONTE — Lo scudetto è ormai ad un passo, l'Inter proverà a chiudere il prima possibile la pratica nelle prossime settimane, ma la dirigenza nerazzurra è già al lavoro per programmare sul mercato la prossima stagione. Nessuna spesa folle, ma Conte si aspetta qualche colpo per rafforzare la sua Inter e renderla più competitiva per la prossima Champions League. Ecco l'analisi per reparto.

DIFENSORE CENTRALE A Conte serviranno almeno un paio di difensori. Ranocchia e Kolarov sono in scadenza, solo D'Ambrosio dovrebbe essere confermato come riserva al super trio Skriniar-de Vrij-Bastoni. All'Inter è stato proposto da tempo Maksimovic, 29enne centrale del Napoli. E' un nome che piace, come quello di Mandi del Betis, ma non è una prima scelta. Vanheusden potrebbe tornare alla base, così come Pirola, da sempre pupillo di Conte.

A Conte serve un Hakimi sulla sinistra. Perisic si è calato nella nuova posizione e resterà, Young invece è in scadenza ed è destinato a lasciare Milano a fine campionato. L'Inter ha seguito con attenzione la crescita di Federico Dimarco a Verona e non è escluso che anche lui possa tornare a Milano. Il nome che scalda di più resta quello di Emerson Palmieri, che Conte ha già allenato al Chelsea. Marcos Alonso è una delle alternative, ma su di lui ci sono anche Juventus e Napoli. Il sogno resta Gosens dell'Atalanta ma costa troppo, il 28enne Kostic dell'Eintracht Francoforte è un altro profilo monitorato con attenzione da Marotta. I giovani Mykolenko (Dinamo Kiev) e Katterbach (Colonia) sono le due papabili scommesse.

CENTROCAMPISTA CENTRALE L'Inter non ha smesso di seguire Rodrigo De Paul, fantasista argentino dell'Udinese. La concorrenza è tanta, l'Udinese chiede 40 milioni di euro ma Marotta potrebbe giocarsi le carte Pinamonti e Agoumé per far scendere il prezzo. Occhi puntati anche su Wijnaldum, in scadenza di contratto con il Liverpool, e su Nandez del Cagliari, che potrebbe sostituire il connazionale Vecino a centrocampo. In Argentina viene segnalato il pressing nerazzurro sul 2001 Thiago Almada del Velez.

ATTACCANTE A Conte serve assolutamente un vice-Lukaku. L'ultimo nome accostato al club nerazzurro è quello di Moise Kean, attaccante della Nazionale di Mancini e del Psg, di proprietà dell'Everton. Vecino, che da sempre piace ad Ancelotti, potrebbe essere la carta giusta per battere la concorrenza della Juventus. In corsa anche due vecchi pallini: Giroud, che a fine stagione dovrebbe lasciare il Chelsea, e il Papu Gomez, che non sta "ballando" a Siviglia.