Difesa, centrocampo e attacco: tutti gli obiettivi di mercato per un’Inter da Champions

Lo scudetto è ormai ad un passo, l'Inter proverà a chiudere il prima possibile la pratica nelle prossime settimane, ma la dirigenza nerazzurra è già al lavoro per programmare sul mercato la prossima stagione. Nessuna spesa folle, ma Conte si aspetta qualche colpo per rafforzare la sua Inter e renderla più competitiva per la prossima Champions League. Ecco l'analisi per reparto.