GdS – Spunta l’ipotesi del prossimo Juventus-Inter con i tifosi: i dettagli

La Lega Seria A sta pensando a una riapertura degli stadi per le ultime due giornate di campionato

Come riporta La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere accolta una percentuale di tifosi de 25% o più nelle ultime due giornate di campionato. Vorrebbe dire avere migliaia di spettatori per partite come Juventus-Inter e Roma-Lazio in programma nella penultima giornata di Seria A. Non è ancora detto che la proposta vada in porto, anzi resta una possibilità poco probabile, ma la Lega torna a farsi sentire. Se l'Inter dovesse presentarsi all'Allianz Stadium col titolo di campione d'Italia sarebbe una grande goduria per tutti i tifosi nerazzurri che saranno presenti allo stadio e non.