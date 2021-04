Gravillon: “Futuro? Deciderò a fine stagione con i miei agenti. L’Inter mi segue”

Il difensore francese classe 1998 è in prestito al Lorient

Andreaw Gravillon , difensore classe 1998 di proprietà dell'Inter, si sta mettendo in mostra nel campionato francese con il Lorient . L'ex Pescara ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Foot Mercato per parlare di mercato , del suo futuro e di un possibile ritorno in nerazzurro.

Ecco le sue parole: "Non penserò alla prossima stagione finché non sarà finita. Penso sempre passo dopo passo, partita dopo partita. Cerco sempre di fare meglio, di migliorare me stesso. Pensare al mio futuro così presto non va bene, perché può influenzare la tua stagione Finita la stagione vedremo con i miei agenti se restare a Lorient, tornare all'Inter, andare altrove. Non sappiamo. Vedremo. Aspetteremo la fine della stagione per vedere come andranno le cose. Contatti con l'Inter? Non li ho al telefono regolarmente. Sappiamo poi tutti che i club seguono i giocatori in prestito".