The Sun – Rebus Young: l’Inter propone il rinnovo, in pole c’è però il Watford. Il punto

L'esterno inglese è in scadenza a giugno

Ashley Young non ha deluso Conte , rimpiazzando al meglio l'infortunato Perisic contro Bologna , Sassuolo e Cagliari . Nonostante questo, l'esterno inglese, in scadenza a giugno, sembrerebbe destinato a lasciare Milano nella prossima finestra estiva di calciomercato .

Secondo quanto riportato dal The Sun, Young ha diverse offerte anche in Italia, anche dall'Inter che vorrebbe prolungare il contratto di un anno. Al momento però l'ipotesi più concreta è quella di un ritorno al Watford, sempre più vicino alla promozione in Premier League.