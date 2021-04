TS – Rinnovi di contratto in casa Inter: ecco chi parte e chi rimane

La società nerazzurra dovrà pensare a blindare i giocatori più funzionali al progetto Inter

Mario Falchi

L'Inter ha un unico obiettivo per concludere al meglio la stagione: la vittoria dello scudetto, visto il vantaggio in classifica di 11 punti sul Milan, pare assolutamente obbligatoria. La squadra di Antonio Conte è ormai spedita verso il grande traguardo atteso da tanto tempo ma la società nerazzurra dovrà anche programmare il futuro. I dirigenti nerazzurri dovranno quindi cercare di trattenere i giocatori più funzionali al progetto e lasciar partire quelli non indispensabili.

Come riporta Tuttosport, Danilo D'Ambrosio non si muoverà da Milano, visto il grande attaccamento alla maglia, e rinnoverà per un'altra stagione sino al 2022. Un altro giocatore che firmerà il rinnovo di contratto è Lautaro Martinez: il 'Toro' firmerà il nuovo contratto non appena possibile e si legherà ai colori nerazzurri sino al 2024. Per quanto riguarda gli addii, Aleksandar Kolarov è dato per sicuro partente e stesso discorso vale per Ashley Young pronto a tornare in Inghliterra. Daniele Padelli non dovrebbe essere riconfermato come terzo portiere, mentre Andrea Ranocchia vuole dare precedenza all'Inter prima di accettare altre offerte.

Marcelo Brozovic ha un contratto in scadenza nel 2022 e ha l'intenzione di strappare almeno un triennale per la sua permanenza in nerazzurro. Con calma verranno poi definiti i prolungamenti e gli aumenti di ingaggio per Alessandro Bastoni, da 1,5 milioni passerà a 3 milioni, e Nicolo Barella, da 2,5 milioni passerà a 4 milioni. Anche Stefan De Vrij dovebbe essere blindato con un prolungamento di contratto sino al 2025. Situazione delicata per Samir Handanovic: per il capitano dell'Inter si discute per un prolungamento sino al 2023.