TS – L’Inter sfida la Juventus per Kean: Marotta ne conosce pregi e difetti

L'attaccante italiano potrebbe essere il rinforzo perfetto per il reparto offensivo

Nome che in casa Inter era già circolato durante la scorsa stagione, Moise Kean potrebbe presto tornare di moda dalle parti di Viale della Liberazione. Stando a quanto riferito questa mattina da Tuttosport, il centravanti italiano che ieri ha potuto saggiare il campo nei minuti finali del quarto giocato contro il Bayern Monaco, il prossimo giugno non verrà riscattato dal Paris Saint Germain poiché alle prese con i complicati rinnovi di Neymar e Mbappé, così dovrebbe rientrare all' Everton che ne detiene il cartellino.

I numeri sono dalla sua parte con 18 reti in 36 gare disputate e il club nerazzurro avrebbe già un piano per portarlo a Milano. L'idea è infatti quella di proporre uno scambio all'Everton con Vecino, vecchio pallino di Ancelotti e in uscita dall'Inter. Gli ottimi rapporti con il suo agente Mino Raiola, potrebbero agevolare un eventuale trattativa.