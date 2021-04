Assemblea Lega Serie A: si va verso la riapertura degli stadi?

Novità in arrivo già dai prossimi turni di campionato

Queste le parole del presidente Dal Pino: "Contiamo di partire già dai prossimi turni ad ospitare 1000 spettatori, come a inizio torneo. Monitorando l’andamento della pandemia, dei contagi e delle vaccinazioni sono inoltre certo che per gli ultimi turni di campionato la Serie A possa avere percentuali di apertura degli stadi pari a quelle previste per l'imminente europeo, in modo che si possa anche utilizzare il nostro campionato come test per l’importante vetrina in arrivo".