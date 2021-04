La Conmebol annuncia: 50 mila vaccini per la Coppa America

Lautaro Martinez è uno dei giocatori interessati

Un passo importante per la sconfitta alla pandemia da Covid-19 è stato fatto oggi dalla Conmebol . Un virus che ha messo in ginocchio tutto il mondo, colpendo naturalmente anche lo sport, ma che stiamo cercando pian piano di sconfiggere.

Come annunciato dallo stesso presidente della federazione calcistica sudamericana Alejandro Dominguez , la Conmebol ha stretto un accordo con l'azienda Sinovac Biotech per 50 mila dosi di vaccino da somministrare a giocatori, allenatori e arbitro che parteciperanno alla prossima Coppa America . Non solo, il vaccino sarà somministrato anche a chi parteciperà alla competizioni sudamericane maschili e femminili.

"Poche volte ho provato una gioia così grande come oggi, che voglio condividere con. Sono tempi di grande angoscia e incertezza per tutti e so che quello che sto per dirbi rafforzerà la speranza e l'ottimismo nella nostra grande famiglia. CONMEBOL riceverà a breve 50.000 dosi del vaccino COVID 19 prodotto dalla società farmaceutica cinese Sinovac Biotech Ltd", le parole di un orgoglioso Dominguez.