Mercato – L’Inter cerca l’Hakimi della sinistra. Emerson Palmieri in pole: tutti i nomi

Anche Gosens tra i nomi valutati dal club nerazzurro negli ultimi mesi

Antonio Siragusano

Rinforzarsi a sinistra e trovare un potenziale titolare: sarà questo probabilmente l'obiettivo di mercatopiù importante per l'Inter in vista della prossima finestra estiva. Quest'anno, soprattutto nella seconda parte, Ivan Perisic ha dimostrato di poter giocare a tutta fascia con ottimi risultati, nonostante non sia per natura il suo ruolo migliore. Ashley Young, che ha ritrovato spazio nelle ultime giornate, andrà invece in scadenza di contratto e dovrebbe far ritorno in Inghilterra al suo caro Watford.

Questa mattina Tuttosport ha quindi sondato alcuni nomi spendibili per la corsia di sinistra. Su tutti, in pole position troviamo chiaramente quello di Emerson Palmieri: l'italo-brasiliano è il preferito dal club e dallo stesso Antonio Conte per rapporto qualità/prezzo. Al Chelsea con Thomas Tuchel non sta vedendo quasi mai il campo, da giugno entrerà nell'ultimo anno di contratto e potrebbe lasciare Londra con uno sconto importante, per una cifra finale tra i 12 e i 15 milioni di euro. Era stato fra l'altro il tecnico leccese a volerlo in maglia Blues nel 2018, per cui sarebbe felicissimo di riabbracciarlo eventualmente anche a Milano.

Robin Gosens è un altro obiettivo che l'Inter inevitabilmente sta valutando, ma che - in virtù della valutazione da oltre 40 milioni di euro fissata dall'Atalanta - sembra quasi proibitivo. Altro profilo che in passato è stato accostato ai colori nerazzurri è Kostic, 28enne dell'Eintracht Francoforte più simile a Perisic per caratteristiche offensive. Due idee in prospettiva potrebbero infine portare ai due classe 2001: Mykolenko della Dinamo Kyev già titolare della dell'Ucraina di Shevchenko, e Katterbach, rivelazione del Colonia in questa stagione.