Corriere di Bergamo – Inter-Gomez, accordo trovato: le cifre e i dettagli del contratto. Ora si tratta con l’Atalanta

Alejandro Gomez si è allenato ieri a parte e sembra che in casa Atalanta non ci siano più margini per una ricucitura tra le parti. Tutto fa credere che il matrimonio tra la Dea e il Papu sia giunto ai titoli di coda, nella finestra invernale di mercato si concretizzerà l’addio.

Secondo quanto riportato dall’edizione di Bergamo del Corriere della Sera, l’Inter avrebbe già raggiunto un accordo di massima con Gomez: contratto di due anni e mezzo fino al 2023 e un ingaggio più o meno paragonabile a quello già percepito da 2,5 milioni di euro più premi per stagione. Manca l’accordo però tra Inter e Atalanta: i bergamaschi chiedono tra gli 8 e i 12 milioni, Marotta punta ad uno sconto.

