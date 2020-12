GdS – Marotta e il mercato a costo zero. Da Eriksen a Pinamonti: Inter a caccia di acquirenti

Quello dell’Inter sarà un mercato a costo zero, come riportato da La Gazzetta dello Sport la dirigenza nerazzurra dovrà prima liberarsi degli esuberi. Sistemato Nainggolan al Cagliari, Marotta è chiamato a trovare una nuova sistemazione ad Eriksen.

Resta in piedi l’ipotesi scambio con Paredes e il Psg ma al momento non si dà nulla per scontato. Al momento Vecino colmerà il vuoto lasciato in rosa da Nainggolan, da capire anche quale sarà il futuro di Pinamonti.

Da giorni si parla di Gervinho, Giroud e Pellé ma per la sostituzione del giovane attaccante, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, al momento non ci sono delle opzioni certe.

